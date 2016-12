MGM 20:15 bis 21:55 Actionfilm Cusack - Der Schweigsame USA 1985 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In Chicago eskaliert der Krieg der Drogenbanden. Vor einem Polizeieinsatz überfallen Mafiosi ihre kolumbianischen Konkurrenten. Bei der folgenden Schießerei trifft ein Cop ein kleines Mädchen. Sergeant Cussack will, daß der Schütze entlassen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Eddie Cusack) Henry Silva (Luis Comacho) Bert Remsen (Commander Kates) Mike Genovese (Tony Luna) Nathan Davis (Felix Scalese) Ralph Foody (Det. Cragie) Dennis Farina (Det. Dorato) Originaltitel: Code of Silence Regie: Andrew Davis Drehbuch: Michael Butler, Dennis Shryack, Mike Gray Kamera: Frank Tidy Musik: David Frank Altersempfehlung: ab 18