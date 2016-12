MGM 17:20 bis 18:45 Abenteuerfilm King Tut - Der Fluch des Pharao USA 2006 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der junge Abenteurer und Archäologe Danny Freemont ist auf der Suche nach den Bruchstücken einer magischen Smaragdplatte, die Überlieferungen zufolge dem sagenumwobenen Pharao Tutanchamun gehört haben soll. Freemont ist überzeugt davon, dass derjenige, der alle vier Teile der Platte besitzt, damit ungeheure Kräfte freisetzt und die Herrschaft über die Welt erlangt. Auch sein Kollege Morgan Sinclair ist im Auftrag eines Geheimbundes machtgieriger Industrieller hinter der Platte her. Zwischen den beiden entbrennt ein dramatischer Wettlauf. - Teil 2 der spannenden Story aus dem Land der Pharaonen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Casper Van Dien (Danny Freemont) Leonor Varela (Dr. Azelia Barakat) Jonathan Hyde (Morgan Sinclair) Malcolm McDowell (Nathan Cairns) Simon Callow (George Russell) David Schofield (Harry Axelrod) Steven Waddington (Jason McGreevy) Originaltitel: The Curse of King Tut's Tomb (2) Regie: Russell Mulcahy Drehbuch: David Titcher Kamera: Chris Manley Musik: Nathan Furst Altersempfehlung: ab 12