Sky Krimi 23:45 bis 00:50 Krimiserie Der Kriminalist Der Beschützer D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken In einer Praxis wird ein Security-Mitarbeiter erstochen aufgefunden. Alles deutet darauf hin, dass er einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt hat, doch Schumann ist skeptisch. In der bescheidenen Behausung von Manuel Peters findet Schumann kaum persönliche Gegenstände. Er staunt also nicht schlecht, als er erfährt, dass Peters knapp eine Woche vor seinem Tod einen Sportwagen erstanden hatte. Woher hatte dieser solch eine große Summe Geld? Da der Job bei der Sicherheitsfirma Bogner Security Peters kaum einen derartigen Wohlstand beschert haben dürfte, nimmt Schumann die Firma genauer unter die Lupe. Als sich jedoch zudem herausstellt, dass Peters in keinem Melderegister geführt ist, nimmt der Fall eine unerwartete Wendung. Wer war Peters wirklich? Mehrere Indizien weisen darauf hin, dass sowohl das Mordopfer als auch mehrere Arbeitskollegen, unter anderen dessen bester Freund Victor Kolessa, mit gefälschten Papieren nach Deutschland gebracht wurden. Ist Christoph Bogners Sicherheitsfirma etwa in Menschenhandel verstrickt? Der Fall birgt viele ungeklärte Fragen. Erst charakteristische Kratzspuren im Haus der Bogners, die in dieser Form auch in einer Frauenarztpraxis gefunden wurden, führen den Kriminalisten auf eine heiße Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Berkel (Bruno Schumann) Maya Bothe (Alex Keller) Janek Rieke (Max Winter) Devid Striesow (Christoph Bogner) Karolina Lodyga (Katya Bogner) Vladimir Burlakov (Victor Kolessa) Godehard Giese (Dr. Grünberg) Originaltitel: Der Kriminalist Regie: Hannu Salonen Drehbuch: Lorenz Lau-Uhle Kamera: Andreas Doub, Alexander Sachariew Musik: Karim-Sebastian Elias