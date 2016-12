Sky Krimi 20:15 bis 21:05 Krimiserie SOKO Köln Folge: 238 Falscher Fuffziger D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Wie jedes Jahr hebt Edith Pfeifer, die Kassiererin eines Sparkästchenclubs, das gesamte Ersparte eines Jahres bei der Bank ab. Sie will die über 70 000 Euro an die Mitglieder verteilen. Dann wird sie tot aufgefunden, von dem Geld fehlt jede Spur. Die Überwachungskameras der Bank geben erste Hinweise auf den Täter. Rasch findet die SOKO den arbeitslosen Dachdecker Eddi Dahmer. Er streitet den Raubmord ab. Für Kommissar Matti Wagner ist dieser Fall von ganz persönlichem Interesse, denn er ist selbst Mitglied des Clubs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierre Besson (Matti Wagner) Lukas Piloty (Jonas Fischer) Kerstin Landsmann (Vanessa Haas) Anne Schäfer (Sophia Mückeberg) Siri Nase (Hanna Bergmann) Thomas Clemens (Dr. Philip Kraft) Nadja Bobyleva (Vera Pfeifer) Originaltitel: SOKO Köln Regie: Christoph Eichhorn Drehbuch: Ralf Löhnhardt, Renate Martin Kamera: Jörg Lawerentz Musik: Stephen Keusch