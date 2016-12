Sky Krimi 07:30 bis 08:35 Krimiserie Der Kriminalist Unter Druck D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Kommissar Bruno Schumann hält an der Uni einen Vortrag, als Demonstranten den Hörsaal stürmen. Mitten im Getümmel stellt Schumann zwei gewaltbereite Männer zur Rede, die in das benachbarte Labor eindringen wollen. Dort liegt der schwer verletzte Wissenschaftler Carsten Siegel. Doch jede Hilfe kommt zu spät. Die Ermittlungen führen die Polizei in die mafiösen Verstrickungen von Forschung und Pharmaindustrie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Berkel (Bruno Schumann) Maya Bothe (Alex Keller) Janek Rieke (Kommissar Winter) Antonia Holfelder (Inge Tschernay) Sebastian Hülk (Leander Kantowski) Florian Bartholomäi (Mark) Dietmar Mues (Professor Zeiler) Originaltitel: Der Kriminalist Regie: Hannu Salonen Drehbuch: Christoph Silber, Thorsten Wettcke Kamera: Andreas Doub Musik: Karim Sebastian Elias

