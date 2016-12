Sky Cinema Family HD 10:10 bis 11:50 Fantasyfilm Ella - Verflixt und zauberhaft USA 2004 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bei ihrer Geburt wurde Ella (Anne Hathaway) von der Fee Lucinda (Vivica A. Fox) mit einer seltsamen Gabe bedacht: Sie muss stets tun, was man ihr befiehlt. Als ihr Vater eine fiese Frau mit zwei intriganten Töchtern ehelicht, will Ella ihren Zauber unbedingt wieder loswerden. Auf ihrer Suche nach Lucinda trifft sie nicht nur allerlei magische Figuren, sondern auch den edlen Prinzen Charmont (Hugh Dancy). - Zauberhafte Aschenputtel-Variante, mit schmissigen Musicalsongs und witzigen Filmzitaten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anne Hathaway (Ella) Hugh Dancy (Prinz Char) Cary Elwes (Sir Edgar) Aidan McArdle (Slannen) Joanna Lumley (Lady Olga) Lucy Punch (Hattie) Jennifer Higham (Olive) Originaltitel: Ella Enchanted Regie: Tommy O'Haver Drehbuch: Laurie Craig, Karen McCullah, Kirsten Smith, Jennifer Heath, Michele J. Wolff Kamera: John de Borman Musik: Nick Glennie-Smith