Sky 1 21:10 bis 22:10 Abenteuerserie Die Medici - Herrscher von Florenz Versuchung GB, I 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Medici sind im Exil in Venedig. Cosimo (Richard Madden) versucht, den venezianischen Dogen mit teuren Geschenken zu gewinnen, damit der die Rückkehr der Medicis nach Florenz möglich macht. Doch der Doge spielt ein falsches Spiel, er will die reiche Familie nicht verlieren. Unter Albizzi verschlechtert sich die Lage in Florenz merklich, Cosimos Ehefrau Contessina (Annabel Scholey) ist unter Lebensgefahr in der Stadt geblieben. Ein alter Freund beginnt ihr den Hof zu machen. - Bildgewaltige Historienthrillerserie um die Ränkeschmiede im mittelalterlichen Italien. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dustin Hoffman (Giovanni de' Medici) Richard Madden (Cosimo de' Medici) Stuart Martin (Lorenzo de' Medici) Annabel Scholey (Contessina de' Medici) Lorenzo Balducci (Mario de' Medici) Valentina Bellè (Lucrezia de' Medici) Alessandro Sperduti (Piero de' Medici) Originaltitel: Medici: Masters of Florence Regie: Sergio Mimica Drehbuch: Nicholas Meyer, Frank Spotnitz, Francesca Gardiner Kamera: Vittorio Omodei Zorini Altersempfehlung: ab 16