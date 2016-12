Sky 1 07:45 bis 08:40 Comedyserie Doc Martin Nachbarschaftsliebe GB 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Doc Martin und Louisa versuchen weiterhin, so etwas wie eine Beziehung zu entwickeln. Aber ihr geplantes gemeinsames Dinner fällt wieder ins Wasser, diesmal wegen Louisas eigenartigen neuen Nachbarn. Martin ist besonders von deren eigenartigen Erziehungsmethoden verstört. Unterdessen erfährt der Doc, dass Constable Penhale nicht nur an Narkolepsie, sondern auch an Platzangst leidet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Clunes (Dr. Martin Ellingham) Caroline Catz (Louisa Glasson) Ian McNeice (Bert Large) Stephanie Cole (Joan Norton) Katherine Parkinson (Pauline Lamb) John Marquez (PC Joe Penhale) Joseph Morgan (Mick Mabley) Originaltitel: Doc Martin Regie: Ben Bolt Drehbuch: Richard Stoneman Musik: Colin Towns Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 396 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 156 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 156 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 156 Min.