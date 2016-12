RTL Crime 02:10 bis 03:00 Krimiserie Cagney & Lacey Gefälschte Lose USA 1985 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 4: Mrs. Burnside, die Inhaberin einer Lottoannahmestelle, ist außer sich. Statt der drei Hauptgewinne im Wert von jeweils zwei Millionen Dollar sind plötzlich vier Gewinnerlose aufgetaucht, von denen eins gefälscht sein muß. Doch niemand ist mehr in der Lage festzustellen, welches das falsche Los ist. Cagney und Lacey müssen nun in mühsamer Kleinarbeit herausfinden, welcher der Gewinner und welcher der Betrüger ist. Dabei geraten sie wiederholt auf die falsche Fährte. Auch die privaten Sorgen von Mary Beth haben mit Geld zu tun. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) John Karlen (Harvey Lacey) Carl Lumbly (Det. Marcus Petrie) Albert S. Waxman (Lt. Samuels) Harvey Atkin (Coleman) Sidney Clute (Det. La Guardia) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: James Frawley Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Steve Johnson Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12