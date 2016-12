RTL Crime 09:20 bis 10:05 Krimiserie CSI: Vegas Erst Held, dann aus der Welt CDN, USA 2014 Stereo 16:9 Merken Ein Obdachloser wird in einer dunklen Seitengasse von einer Gang angegriffen und verprügelt. Doch da taucht ein Mann im Superheldenkostüm auf und wagt den Kampf gegen die Übeltäter. Am nächsten Tag wird jedoch seine Leiche gefunden. Der junge Brad Jeffries war Teil der 'Real-Life-Superhero'-Bewegung, die auf eigene Faust das Böse bekämpfen will. Das CSI-Team befragt Brads Freunde Tina und Scott, um den Tätern auf die Spur zu kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Eads (Nick Stokes) Eric Szmanda (Greg Sanders) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Ted Danson (D.B. Russell) Elisabeth Shue (Julie Finlay) Jorja Fox (Sara Sidle) Wallace Langham (David Hodges) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Phil Conserva Drehbuch: Andrew Dettmann Kamera: Crescenzo G.P. Notarile Altersempfehlung: ab 12

