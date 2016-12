Sky Bundesliga 04:00 bis 06:00 Fußball Fußball: Bundesliga RB Leipzig - Hertha BSC, 15. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Ausgerechnet in Ingolstadt! Beim vormaligen Schlusslicht und ehemaligen Klub von Ralph Hasenhüttl hat es ihn und RB Leipzig erwischt. "Es war klar, dass so ein Spiel irgendwann kommen würde", kommentierte Hasenhüttl die 0:1-Pleite, die erste Saisonniederlage des gestürzten Spitzenreiters. Der RB-Coach ist sich aber sicher: "Das wirft uns nicht um." Fast genauso reagiert sein Berliner Kollege und Leidensgenosse Pal Dardai auf das 0:1 gegen Bremen. "Es gibt nichts schön zu reden. Das war heute eine schlechte Leistung von uns. Wir müssen die Niederlage akzeptieren und weitermachen", fordert der Ungar vor dem Top-Duell in Leipzig. Moderation: Jan Henkel, Experte: tba, Kommentar: In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jan Henkel