Sky Bundesliga 18:00 bis 20:00 Fußball Fußball: Bundesliga Hertha BSC - 1. FC Köln, 8. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Nach dem 2:1 gegen Ingolstadt herrschte in Köln Partystimmung. "Deutscher Meister wird nur der FC Köln", sangen die Fans angesichts von sieben ungeschlagenen Partien und Platz zwei. "15 Punkte nach sieben Spielen hätten wir uns selbst nicht zugetraut", gab Timo Horn zu. Die Fans dürften deshalb auch träumen, beschied der FC-Keeper, "und wir werden versuchen, unsere Serie beizubehalten". Auch im Spitzenspiel in Berlin. Herthas vierter Platz, einen Punkt hinter dem FC, ist ja genauso überraschend wie der Kölner Höhenflug. Das 1:1 in Dortmund verdienten sich die Berliner mit "Männerfußball", wie Coach Pal Dardai lobte. Moderation: Esther Sedlaczek, Experte: Reiner In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Esther Sedlaczek