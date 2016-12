Sky Bundesliga 08:00 bis 10:00 Fußball Fußball: Bundesliga FC Ingolstadt 04 - Hertha BSC, 2. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der FC Ingolstadt ist gut in die Post-Hasenhüttl-Ära gestartet. Der Erfolgstrainer wechselte nach Leipzig und so mancher FCI-Fan fürchtete, dass es ohne den ehrgeizigen Österreicher eine schwere Saison für die "Schanzer" werden könnte. Diese Sorgen hat das Team mit dem 1:1 in Hamburg vorerst zerstreut. "Der Ausgleichstreffer für uns war auf jeden Fall verdient", erklärte Markus Kauczinski. Hasenhüttls Nachfolger freute sich über "phasenweise sehr guten Fußball" seines Teams. Den zeigte auch die Hertha zum Auftakt gegen Freiburg. Trotzdem hätte es beinahe nicht zum Sieg gereicht, wenn nicht Julian Schieber in der Nachspielzeit zum verdienten 2:1 getroffen hätte. Komment In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

