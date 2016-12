Sky Bundesliga 06:00 bis 08:00 Fußball Fußball: Bundesliga Hertha BSC - SC Freiburg, 1. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Gerade nochmal gut gegangen! Erst im Elfmeterschießen setzte sich Hertha BSC im Pokal bei Drittligist Regensburg durch. Es wäre nach dem Aus in der Europa-League-Quali der nächste Rückschlag gewesen. Pal Dardai hatte zuvor sogar schon Briefe an seine Spieler geschrieben, weil ihm deren Körpersprache nicht passte. Außerdem entzog er Kapitän Fabian Lustenberger die Binde und machte Vedad Ibisevic zum Anführer. "Wir haben jetzt eine neue Struktur. Es wird eine neue Hertha geben", versprach der Trainer. In Regensburg sahen die Berliner allerdings sehr alt aus. Gegen Aufsteiger Freiburg muss sich das Team steigern, um keinen Fehlstart hinzulegen. Moderation: Thomas Wagner, Kommentar: Oliver Seidler In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Wagner

