Goldstar TV 23:00 bis 00:00 Show Stars auf hoher See: von den Balearen bis Südafrika D 2010 Stereo 16:9 Merken Auf der MS Westerdam reist GoldStar TV von Mallorca aus nach Teneriffa mit Ziel Kapstadt in Südafrika. Gäste dieser musikalischen Reise sind Angelika Milster, Patrick Lindner, Peter Orloff, Angela Wiedl, Sonja Weissensteiner u.a. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Sonja Weissensteiner (Moderatorin, Sängerin), Patrick Lindner (Schlagersänger), Angelika Milster (Sängerin, Schauspielerin), Peter Orloff (Schlagersänger), Angela Wiedl (Sängerin), Roberto Blanco (Sänger), Peter Petrel (Schlagersänger) Originaltitel: Stars auf hoher See