Beate Uhse TV 04:35 bis 06:00 Filme Night Trips USA 1989 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Zurück in den 80ern erleben wir die Sexfreuden der schönen Tori. Doch erleben wir sie wirklich, oder sind es nur die Fantasiegebilde einer mysteriösen Wundermaschine? Egal ob Traum oder Wirklichkeit, heiß wird es in diesem Kultklassiker auf jeden Fall! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Night Trips Regie: Andrew Blake Drehbuch: Susan Phillips Kamera: Andrew Blake Musik: Burk Altersempfehlung: ab 18