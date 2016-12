Beate Uhse TV 23:00 bis 23:25 Magazin Sex Therapeutin Lana Vegas Alina und Stefan D 2016 Stereo 16:9 Merken Alinas Freund hat ein Ballproblem! Stefan ist Fußball-Junkie und kann an nichts anderes denken als an seinen Lieblingsport. Sextherapeutin Lana Vegas versucht alles, um Stefans Blick vom Ball wieder auf die Rundungen seiner bildschönen Alina zu lenken. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Sex Therapeutin Lana Vegas Regie: Titus Steel Altersempfehlung: ab 18