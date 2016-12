KI.KA 18:15 bis 18:40 Trickserie Ritter Rost Rösti quietscht / Die Abschlussprüfung D 2012-2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Rösti quietscht: Notstand bei Prinzessin Magnesia: Da sie all ihre Kammerzofen vergrault hat, soll nun das Burgfräulein Bö zum Dienst antreten. Die hat dazu überhaupt keine Lust. Weigern darf sie sich aber nur, wenn sie die Prinzessin im Duell besiegt. Als sich Bö dabei verletzt, springt Ritter Rost ein. Der hat aber ein verbogenes Gelenk und quietscht so laut, dass er disqualifiziert und Magnesia automatisch zur Siegerin erklärt wird. Muss Bö doch noch Kammerzofe spielen? Die Abschlussprüfung: Wenn Ritter Rost eines hasst, dann das Büffeln für die Prüfung, um seine Ritterlizenz zu verlängern. Da hat Drache Koks die rettende Idee: die Kolbenfresser werden ihm per "Stille Post" die richtigen Antworten einflüstern. Das geht so lange gut, bis die Kolbenfresser Hunger bekommen und sich nicht mehr auf die Prüfungsfragen konzentrieren können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ritter Rost Regie: Felix Schichl Drehbuch: Verena Bird, Anthony Power, Richard Brookes Musik: Stefan Maria Schneider