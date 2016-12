KI.KA 15:00 bis 16:05 Familienfilm Knerten in der Klemme N 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken In der neuen Stadt tut sich Lillebror schwer, neue Freunde zu finden - doch er hat ja Knerten. Als Lillebror und Knerten auf dem Markt Pflaumen verkaufen, um Geld für die Taufe von Klein-Knerten zusammenzubekommen, verschwindet Knerten jedoch plötzlich. Auf der Suche nach Knerten erlebt Lillebror einige Überraschungen. Lillebror ist mit seiner Familie in eine neue Stadt gezogen. Dort fällt es ihm schwer, neue Freunde zu finden - zum Glück hat er ja Knerten. Als Knerten und Karoline Nachwuchs bekommen, wollen Lillebror und Knerten für Klein-Knertens Taufe Geld zusammenkriegen. Dazu verkaufen sie auf dem Markt Pflaumen. In seiner Begeisterung, dass der Verkauf so gut läuft, bemerkt Lillebror erst zu spät, dass Knerten verschwunden ist. Der kleine Junge Ivar hat ihn sich geschnappt, um auch einen Freund zu haben, da er sehr einsam ist. Auf seiner verzweifelten Suche nach Knerten findet Lillebror ein elternloses Baby auf einer Bank und nimmt es mit nach Hause. Dort wird sich liebevoll um die Kleine gekümmert und Lillebror macht sich auf die Suche nach der Mutter. Bald darauf findet er nicht nur diese, sondern auch seinen Freund Knerten und schließt Freundschaft mit Ivar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Grønnevik Smith (Lillebror) Pernille Sørensen (Mor) Jan Gunnar Røise (Far) Petrus Andreas Christensen (Philip) Andreas Cappelen (Doktor) Minken Fosheim (Mormor) Nils Jørgen Kaalstad (Polizist) Originaltitel: Knerten i knipe Regie: Arild Østin Ommundsen Drehbuch: Kristin Skogheim Kamera: Trond Tønder Musik: Thomas Dybdahl