Ein ganz besonderes Kraut / Die unsichtbare Schrift S 2015 Stereo 16:9 HDTV Ein ganz besonderes Kraut: Sam und Minna zeigen ihrer Mutter den Zettel, der in Aquilas Ring steckte. Eva erkennt die gemalte Pflanze sofort und weiß auch wo man sie findet. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche. Ihr Weg führt sie durch den Wald an die Steilküste. Dabei merken sie nicht, dass sie von Fatima und Bert verfolgt werden. Die unsichtbare Schrift: Um Eva zu beeindrucken, passt Stefan auf die Kinder auf. Er lädt sie zum Eis ein und überlässt Bianca sein Portemonnaie. Darin entdeckt sie eine Karte von Holtexz. War er dort nur zu Besuch? Sam, Minna und Bianca legen den gefundenen Zettel in einen Pflanzensud und endlich gibt er sein Geheimnis preis: Das Schwert soll in der sogenannten Todesgrotte versteckt sein. Großvater Ivo weiß, wo sich diese befindet. Schauspieler: Alexandra Breschi (Minna) Buster Isitt (Sam) Lea Stojanov (Bianca) Michalis Koutsogiannakis (Ivo) Christoffer Nordenrot (Bert) Madeleine Martin (Fatima) Amanda Ooms (Aquila) Originaltitel: Piratskattens hemlighet Regie: Anna Zackrisson Drehbuch: Ida Kjellin, Sofie Forsman Kamera: Ragna Jorming Musik: Josef Zackrisson