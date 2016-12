KI.KA 12:30 bis 13:45 Trickserie Kein Keks für Kobolde Auf den Kopf gefallen / Der Dreckwegbeutel / Wunderbare Tausendschön D, B, AUS 2010-2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Auf den Kopf gefallen: Mia und ihr Papa Gelbschopf bekommen Besuch. Auf ihrem Campingplatz fährt Oma Nanna mit ihrem knatternden Motorrad vor und lädt sich selbst zum Kaffeetrinken ein. Nanna ist ein ulkiger Vogel. Ohne Brille ist sie halb blind, dazu aufreizend abenteuerlustig und eine begeisterte Spielernatur. Außerdem sackt sie hemmungslos alles ein, was ohne Aufsicht herumliegt und ihr halbwegs brauchbar erscheint. Dummerweise ist das auch mit Feuerkopf der Fall! Der ist vom Baum gefallen und hat dabei nicht nur sein Erinnerungsvermögen vollständig verloren, sondern auch seine Persönlichkeit ins Gegenteil verkehrt. Aus dem Heißsporn ist ein Kuscheltier geworden, das sich in Gesellschaft der Oma wohlfühlt und sich nicht Schöneres vorstellen kann, als mit Keksen gefüttert zu werden und die alte Dame zu begleiten. Das entsetzt natürlich nicht nur seine beiden Kobold-Freunde, sondern auch Mia: umso mehr, als unglücklicher Weise auch noch Siebenpunkt in die Fänge von Nanna gerät. Die will ihre Beute unbedingt und klammheimlich mit zu sich nach Hause nehmen! Der Dreckwegbeutel: Frau Bürgermeister glaubt zu wissen, was sich gehört: Als ihr furchterregender Hund im Wald sein Geschäft verrichtet, greift sie zu einem Plastikbeutel, tütet ein, was der Hund gerade ausgeschieden hat und vergräbt es unter Blättern im Boden. Die Kobolde haben von alledem nur die Hälfte gesehen und glauben deshalb fest daran, dass etwas, das im Boden vergraben wird, von besonderem Wert sein muss. Und nicht nur sie glauben das. Auch der Weiße und seine Spießgesellen, allesamt üble Gesellen aus dem Koboldreich, sind ganz scharf darauf, den Plastikbeutel an sich zu reißen und über seine vermeintlichen Schätze zu verfügen. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt, die wechselweise die einen und schnell wieder die anderen in den Besitz der scheinbar doch so geheimnisvollen Tüte bringt. Und keiner der Beteiligten, weder unsere Kobolde noch die räuberischen Plünderer, kommen auf die Idee, darüber nachzudenken, was wirklich in der Tüte versteckt sein könnte. Wunderbare Tausendschön: Tausendschön, die alte Koboldfrau, besucht die Kobolde ab und an, um ihnen beizubringen, wo man Essbares im Wald findet und wie man das Essbare vom Ungenießbaren unterscheidet. Durchweg begeistert sind unsere Helden von diesen Besuchen nicht. Denn einer von ihnen muss Tausendschön für die Dauer ihres Aufenthalts beherbergen, muss der Alten die Hühneraugen massieren, sie im eigenen Bett schlafen lassen und ihr lautes Schnarchen ertragen. Diesmal trifft es Neunauge! Doch so genervt sie auch schnell von der neuen Mitbewohnerin ist Tausendschön verschafft sich nicht nur Achtung, sondern auch die vollständige Bewunderung des Koboldmädchens. Denn die Alte erweist sich sowohl als wunderbare Geschichtenerzählerin wie auch als eine, die es mutig mit schnaubenden Wildschweinen aufnimmt und dabei ein unglaubliches Geschick im Umgang mit ihrem langen Gehstock zeigt. Bitter ist nur, dass dieser unersetzbare Stock plötzlich Mias Papa Gelbschopf in die Hände fällt und auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden droht. Die Kobolde müssen das verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Woodlies Regie: Alexis Stadermann Drehbuch: Gina Roncoli

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 280 Min. Schätze Südostasiens

Dokumentation

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 44 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:50 bis 12:50

Seit 44 Min. Shopping Queen

Dokusoap

VOX 11:55 bis 12:55

Seit 39 Min.