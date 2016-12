KI.KA 09:25 bis 09:45 Trickserie Roary, der Rennwagen Tempo runter! / Kalte Küche GB 2007-2010 Stereo 16:9 Live TV Merken Tempo runter!: Herr Dampfarelli sit von den Rennwagen genervt und will sie irgendwie disziplinieren. Er ruft Wachtmeister Pete, der sofort viele neue Regeln einführt. Unter anderem eine Geschwindigkeitsbegrenzung und Blitzkameras. Die Wagen sind sauer und weigern sich, weiter Rennen zu fahren. Das will Herr Dampfarelli natürlich auch nicht. Kalte Küche: Flitz hat es sich mal wieder mit allen verdorben und will sie zur Versöhung zum Abendessen einladen. Doch als er dort nur rohe Karotten serviert, sind alle verärgert. Sie beschließen, sich Essen vom Lieferservice bringen zu lassen. Nun hilft der mitleidige Roary Flitz dabei, doch noch ein wunderbares Essen auf den Tisch zu zaubern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Roary the Racing Car Regie: Tim Harper Drehbuch: Dave Ingham, Wayne Jackman, Dave Jenkins, Diane Redmond

