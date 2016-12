KI.KA 07:50 bis 08:00 Trickserie Inui - Abenteuer am Nordpol Verfolgt von einem Schneeball D, F 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Verfolgt von einem Schneeball: Grumpel hat ein besonderes Hobby. Auf der Spitze eines Berges hat er sich einen Riesenschneeball gebaut, den er seinen Freunden stolz präsentiert. Doch der Riesenball verliert leider seinen festen Halt und rollt plötzlich los. Von da an verfolgt er die vier Freunde in rasendem Tempo den ganzen langen Berg hinunter. Sie müssen sich immer wieder etwas einfallen lassen, wie sie diesem wildgewordenen Monsterball ausweichen können. Am Ende rollt er auf Wal Wiebke zu. Ob die auch vor ihm fliehen will? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inui Regie: Dietmar Kremer Drehbuch: Andrew Offiler, Robin Lyons, Maria Chiara Oltolini

