Königliche Dynastien Die Osmanen D 2015

600 Jahre lang, vom Mittelalter bis zur Neuzeit, herrschten die Osmanen über eines der mächtigsten Reiche der Geschichte. Der Glanz, die Kultur und der moderne Machtapparat am Hof der Sultane ließen die Europäer staunen. Einen der bedeutendsten Herrscher, Süleyman, nannte man im Westen den "Prächtigen". Der exotische Orient, besonders der geheimnisvolle Harem im Topkapi-Palast, erregte die Fantasien, während das kriegerische Geschick, das die Osmanen bis vor die Tore Wiens führte, Furcht schürte. Im 19. Jahrhundert begann der Niedergang, als die Sultane den Anschluss an die Moderne verpassten.