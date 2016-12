History 01:30 bis 02:20 Dokumentation Terra X Expedition in die Wüste: Johann Burckhardt Expedition in die Wüste: Johann Burckhardt D 2012 Stereo 16:9 Merken 1809 erreichte ein Kaufmann namens "Sheikh Ibrahim" das syrische Aleppo und ließ sich dort nieder. Angeblich stammte er aus Indien, tatsächlich aber handelte es sich um den Schweizer Johann Burckhardt, der als britischer Geheimagent unterwegs war. Als Muslim verkleidet wollte er wagen, was bisher noch keinem gelungen war: die Erkundung des Niger in Zentralafrika. Auf seiner Reise entdeckte er 1812 die verschollene Wüstenstadt Petra. 200 Jahre später begleitet das "Terra X"-Team Robert Atzorn auf seiner Spurensuche und findet dabei einen der ersten "Brückenbauer" zwischen Abend- und Morgenland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Robert Atzorn Originaltitel: Terra X Altersempfehlung: ab 12