History 00:15 bis 00:40 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Von Sammlern und Schätzen USA 2015 Stereo 16:9 Das Special stellt die coolsten Sammlerstücke in den Mittelpunkt, die je ihren Weg ins Pfandhaus gefunden haben: ein extravaganter Pelerinenmantel im Wert von 40.000 Dollar, der von Elvis getragen wurde, eine riesige "Star Trek"-Sammlung, eine Ausgabe des allerersten "Playboy" mit Marilyn Monroe auf dem Cover, eine Erstausgabe von "The Amazing Spiderman" von 1963 und einen Nachbau des Batmobils. Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12