History 13:50 bis 14:55 Abenteuerserie 1864 - Liebe und Verrat in Zeiten des Krieges DK, D, GB 2014 Stereo 16:9 Merken Mit der Erklärung, das Herzogtum Schleswig sei ein Teil Dänemarks, bricht das Land internationale Verträge. Die Folge ist die Kriegserklärung des Deutschen Bundes und Preußens. Deren Eingang verkündet die dänische Schauspielerin Johanne Louise Heiberg unter dem Jubel des Publikums von der Bühne herab. Indes werden Laust und Peter in der Armee ausgebildet. Regelmäßig schreiben sie Briefe an Inge, die sie sich vorher gegenseitig vorlesen. Doch Laust schreibt auch heimliche Briefe, die er an "Ingeborg" adressiert. Zu Hause überfällt der vor Wut schäumende Didrich die Zigeunertochter Sofia. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jakob Oftebro (Laust Jensen) Jens Sætter-Lassen (Peter Jensen) Marie Tourell Søderberg (Inge Juhl) Pilou Asbæk (Didrich) Nicolas Bro (D.G. Monrad) Sidse Babett Knudsen (Johanne Louise Heiberg) Henrik Prip (König Christian IX.) Originaltitel: 1864 - Liebe und Verrat in Zeiten des Krieges Regie: Ole Bornedal Drehbuch: Ole Bornedal Kamera: Dan Laustsen Musik: Marco Beltrami