History 10:55 bis 11:50 Dokumentation Königliche Dynastien Die Wittelsbacher D 2015 Stereo 16:9 Die Wittelsbacher, eines der ältesten europäischen Adelshäuser, haben Bayern geprägt und deutsche Geschichte geschrieben. Ihre Könige, allen voran der Märchenkönig Ludwig II., der seine Traumbauten in die bayerische Bergwelt setzte und dessen Tod im Starnberger See noch heute Fragen aufwirft, beflügeln die Fantasie der Menschen. Die Dokumentation porträtiert die wohl schillerndsten Herrschertypen der Dynastie, spricht mit Nachfahren wie Franz Herzog von Bayern, seit 1996 Chef des Hauses Wittelsbach, und Leopold Prinz von Bayern über das Leben der Familie heute und ihre wechselvolle Geschichte. Originaltitel: Königliche Dynastien Altersempfehlung: ab 12