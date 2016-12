ARTE 01:10 bis 02:55 Western Einsam sind die Tapferen USA 1962 Nach dem Roman von Edward Abbey Untertitel 16:9 SW HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die große Freiheit scheint nur noch für Flugzeuge hoch am Himmel zu existieren. Für den Cowboy Jack Burns und sein Pferd Whisky endet sie an Stacheldrähten und Highways, den Grenzen der Moderne. Als Jack von der Inhaftierung seines Freundes und Kriegskameraden Paul wegen Unterstützung illegaler mexikanischer Einwanderer erfährt, kehrt er aus der Wildnis in die Stadt zurück. Er lässt sich nach einer provozierten Schlägerei ins Gefängnis sperren, um seinem Freund zur Flucht zu verhelfen. Doch Paul bleibt. Seiner Familie zuliebe will er keine jahrelange Verfolgung riskieren. Jack aber bricht aus. Sheriff Johnson der im Grunde mit Jacks Freiheitsdrang sympathisiert und seine Leute beginnen, ihn zu jagen. Jack glaubt, in der Weite des Landes und damit der Freiheit verschwinden zu können, doch die Zeiten haben sich geändert. Zäune und Autobahnen schränken die Bewegungsfreiheit ein. Ironischerweise ist Mexiko sein Traumziel, obgleich die Menschen dort der Armut entfliehen wollen. Am Ende besiegelt ein monströser Lkw sein Schicksal, dessen Fahrer die neue Freiheit, den neuen "Cowboy der Landstraße" symbolisiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirk Douglas (Jack Burns) Gena Rowlands (Jerri Bondi) Walter Matthau (Sheriff Johnson) Michael Kane (Paul Bondi) Carroll O'Connor (Hinton) George Kennedy (Gutierrez) William Schallert (Harry) Originaltitel: Lonely Are the Brave Regie: David Miller Drehbuch: Dalton Trumbo Kamera: Philip Lathrop Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12