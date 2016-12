ARTE 22:10 bis 23:10 Serien Blutsbande S 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Wegen der Brandstiftung in seinem Restaurant wird Lasse bei der Stockholmer Polizei vorstellig. Der zuständige Ermittler versucht nachdrücklich, Lasse mit dem mutmaßlichen Brandstifter Timo Lehto in Verbindung zu bringen. Lasse lässt sich nicht ausfragen, obwohl er sehr genau weiß, um wen es sich handelt. Die einzige Person, die außer Lasse auch Timo Lehtos Geschichte kennt, ist Oskar. Dieser wird von der Polizei ebenso gefragt, ob er Timo mit seinem Brüder verknüpfen kann, seine Aufmerksamkeit gilt aber aktuell der Untersuchung der Leiche, die im Wasser unweit der Insel aufgefunden wurde. Oskars Beunruhigung steigt, als sein Onkel Konrad dem Familienhotel einen unerwarteten Besuch abstattet und es wagt, einige heikle Fragen zu stellen. Das Theaterstück von Tschechow, an dem Jonna und Mikael Rosén gemeinsam beteiligt sind, feiert endlich Premiere. Die Stimmung während der Aufführung ist etwas gedrückt nicht nur aufgrund des immer noch ungelösten Zwists zwischen Mikael und Manne, sondern auch wegen der Auseinandersetzung mit Mildred, der mürrischen Nachbarin der Waldemars. Sie überrascht Oskar mit ihrer Entscheidung, ihr Grundstück an die Rosén-Familie zu verkaufen. Oskar ahnt sofort, dass dies das Familiengeschäft bedrohen könnte. Wütend gibt er seiner Schwester Jonna die Schuld. Am gleichen Tag will auch Kim ihren Geburtstag feiern, was Lasse wegen seines Termins bei der Polizei komplett vergessen hat. Gemeinsam mit Liv begibt er sich auf die Suche nach einem Geschenk. Zu Lasses Verblüffung schenkt Oskar Kim eine teure Reise zu ihrer Mutter nach Kopenhagen. Kim scheint weniger wegen der Trennung von ihrem Vater als wegen des Abschieds von Mildreds Sohn Fredrik bekümmert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Bengtsson (Lasse Waldemar) Joel Spira (Oskar Waldemar) Aliette Opheim (Jonna Waldemar) Tanja Lorentzon (Petra Andersson) Jessica Grabowsky (Liv Waldemar) Peter Järn (Mischa Aarvik) Linda Zilliacus (Laura Nord) Originaltitel: Tjockare än vatten Regie: Anders Engström Drehbuch: Henrik Jansson-Schweizer, Niklas Rockström, Morgan Jensen Kamera: Nille Leander Musik: Fläskkvartetten