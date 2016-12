ARTE 21:15 bis 22:10 Serien Blutsbande S 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Ehe von Oskar und Liv gerät in Gefahr: Oskar beobachtet ratlos die immer stärker werdende Zuneigung seiner Frau zu seinem Bruder und hat Angst, dass Liv und Lasse hinter seinem Rücken eine Affäre anfangen könnten. Auch Jonnas Beziehung erlebt stürmische Zeiten: Ihr Lebensgefährte Manne entdeckt, dass Mikael, ein Architekt und Laiendarsteller aus dem örtlichen Theater, Jonna Avancen macht. Oskar gießt noch einmal Öl ins Feuer und informiert die beiden über den schlechten Ruf von Mikaels Familie. Manne verliert daraufhin die Fassung und demoliert das Auto seines Konkurrenten. Konfliktpotenzial zwischen Oskar und Lasse liefert nicht nur ihr Kampf um Livs Zuneigung, sondern auch der unerwartete Besuch eines Polizeikommissars aus Stockholm, der wegen Brandstiftung in Lasses Restaurant ermittelt. Lasse kann sich nur schwer gegen die Anschuldigungen des Kommissars wehren, worin Oskar sofort die Gelegenheit wittert, endlich die Oberhand über seinen Bruder zu gewinnen. Doch dann wird Oskar von einer furchtbaren Nachricht überrascht: Hobbytaucher haben im Gewässer unweit der Insel einen grausigen Fund gemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Bengtsson (Lasse Waldemar) Aliette Opheim (Jonna Waldemar) Joel Spira (Oskar Waldemar) Jessica Grabowsky (Liv Waldemar) Saga Sarkola (Cecilia Waldemar) Tobias Zilliacus (Mikael) Torkel Pettersson (Manne) Originaltitel: Tjockare än vatten Regie: Anders Engström Drehbuch: Niklas Rockström Kamera: Nille Leander Musik: Fläskkvartetten