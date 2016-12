ARTE 20:15 bis 21:15 Serien Blutsbande S 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Die Waldemar-Geschwister richten in ihrem Familienhotel auf Aland eine große Sommer-Hochzeit aus. Die Tochter des einflussreichen Stockholmer Bankers Björn Lehman will aus Nostalgie ihre Hochzeit am Ferienort ihrer Kindheit feiern. Das stellt das ganze Team vor eine große logistische Herausforderung. Die ersten Probleme lassen nicht lange auf sich warten: Oskar hat den falschen Wein besorgt, und Cecilia beschmutzt zufällig das besonders wertvolle Brautkleid. Letzten Endes ist auch noch unklar, ob die vielen Gäste überhaupt nach Aland kommen können. Der wütende Braut-Vater ist kurz davor, den lukrativen Auftrag zurückzuziehen. Inzwischen taucht Jonnas Freund Manne auf der Insel auf und bringt seine Sehnsucht nach Jonna auf eine sehr ungewöhnliche Weise zum Ausdruck. Romantisch wird es auch zwischen Lasse und Liv: Die beiden kommen sich deutlich näher, als sie feststellen, dass ihre Trennung vor Jahren auf einem Missverständnis beruhte. Verstörend wirken nur die Anrufe der Polizei aus Stockholm, die wegen Lasses kürzlich ausgebranntem Restaurant ermitteln - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Björn Bengtsson (Lasse Waldemar) Aliette Opheim (Jonna Waldemar) Joel Spira (Oskar Waldemar) Jessica Grabowsky (Liv Waldemar) Saga Sarkola (Cecilia Waldemar) Torkel Pettersson (Manne) Stefan Sauk (Björn Lehman) Originaltitel: Tjockare än vatten Regie: Anders Engström Drehbuch: Morgan Jensen Kamera: Nille Leander Musik: Fläskkvartetten