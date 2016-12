ARTE 06:15 bis 06:40 Mysteryserie Fluch des Falken Jetzt oder nie D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Jugendlichen planen ihre Flucht: Während John und Emily den Bus startklar machen, bleiben David und Isabel in der Herberge, damit Herbergsmutter Magda keinen Verdacht schöpft. Zur gleichen Zeit sucht Baroness Laura im Schloss nach dem Translokator. Sie entschließt sich, heimlich mit ihren neuen Freunden aus dem Wald zu fliehen. In der Zwischenzeit stellen John und Anna am Bus erschrocken fest, dass der Tank fast leer ist. Da taucht überraschend Vincent auf mit einem Kanister Diesel. Offensichtlich will er seinen Fehler wiedergutmachen und helfen. Auch Laura trifft nun am Bus ein. Sie hat den Translokator gefunden. Jetzt fehlt nur noch Emily. Diese ist wegen Costa noch einmal zum Schloss gegangen. Doch ihr letzter Versuch, ihn zu überreden, wieder mit nach Hause zu kommen, schlägt fehl. Seine Entscheidung steht fest: Er möchte im Wald und bei Konstantin bleiben. Für die anderen gibt es jetzt kein Zurück mehr. Im letzten Moment ergreift sogar Vincent die Chance mitzufahren. Ein bisschen wehmütig blicken die Freunde auf ihre Zeit im Wald zurück. In der Zwischenzeit hat Wirtin Magda Baron Konstantin darüber unterrichtet, dass Laura mit den Kindern aus dem Wald fliehen will. Wütend macht er sich mit Branko, Magda und Costa auf den Weg zum Bus, um sie aufzuhalten. Doch die Freunde, Vincent und Laura rasen schon auf die magische Grenze zu. Plötzlich erscheint der Falke wieder. Will er ihnen den Weg weisen? Jetzt wird es ernst, der Translokator springt an und der Bus mit den Freunden fährt in die Teleportation. Haben sie es tatsächlich geschafft? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Isabella Wolf (Isabel Eichendorf) Lukas Amberger (John Haberkorn) Til Schindler (David Stegmann) Annika Preil (Anna Covic) Juliane Kotzur (Emily Spitzweg) Klaus Steinbacher (Costa Siantos) Miriam Thurau (Baroness Laura) Originaltitel: Fluch des Falken Regie: Wolfram von Bremen, Kirim Luca Schiller Drehbuch: Andreas Bütow Kamera: Uwe Neumeister, Axel Petrovan

