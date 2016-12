AXN 15:10 bis 16:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Bomben in London GB 2005 16:9 Merken Zaf und Adam gelingt es, die erste der von der Terrorgruppe "Shining Dawn" versteckten Bomben zu entschärfen. Doch irgendwo in London ist eine noch größere Bombe versteckt. Während Harry im MI5-Hauptquartier Juliet Shaw verdächtigt, als Maulwurd zu agieren, gerät Zaf in einem verdächtigen Lagerhaus in Gefangenschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Firth (Harry Pearce) Hugh Simon (Malcom Wynn-Jones) Raza Jaffrey (Zafar Younis) Anna Chancellor (Juliet Shaw) William Armstrong (Alex Roscoe) Stuart Sinclair Blyth (Neil) Peter Brooke (Peter) Originaltitel: Spooks Regie: Antonia Bird Drehbuch: Ben Richards, David Wolstencroft Musik: Jennie Muskett Altersempfehlung: ab 16