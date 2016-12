AXN 11:45 bis 12:35 Actionserie Sea Patrol Tote Fische AUS 2009 16:9 Merken Um den unterirdischen Öltank auf Penfold Island zu sichern, wird ein Wachposten abgestellt, der in engem Kontakt zur Hammersley steht. Als die Verbindung zu dem Posten abbricht, macht sich die Besatzung der Hammersley auf die Suche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) Saskia Burmeister (Nikki "Nav" Caetano) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Jeremy Lindsay Taylor (Pete "Buffer" Tomaszewsk) Kirsty Lee Allan (Chef Rebecca 'Bomber' Brown) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Ian Barry Drehbuch: Di McElroy, Hal McElroy, John Ridley Musik: Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks, Anthony Ammar Altersempfehlung: ab 12