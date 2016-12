AXN 09:25 bis 10:10 Krimiserie Flashpoint - Das Spezialkommando Terror CDN 2011 16:9 Merken Als Jules in eine Geiselnahme in einem Restaurant verwickelt wird, muss sie mit Team One zusammen alles geben, um den Geiselnehmer zu beruhigen. Doch bald stellt sich heraus, dass der wahnsinnige Mann nur einem Ablenkungsmanöver für einen Terroranschlag auf eine Moschee in der Nachbarschaft dient. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aaron Poole (Gunman / Davis) Patrick Sabongui (Riyaz Fayad) John Gillespie (Clive Irwin) Chuck Shamata (Robert Logasto) Rahnuma Panthaky (Cashmira Fayad) Hugh Dillon (Ed Lane) Amy Jo Johnson (Jules Callaghan) Originaltitel: Flashpoint Regie: Erik Canuel Drehbuch: Melissa R. Byer, Treena Hancock Musik: Amin Bhatia, Ari Posner Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 242 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 98 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 42 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:50

Seit 42 Min.