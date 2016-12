Zee.One 03:35 bis 05:35 Drama Der Widerstand IND 2013 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als sein geliebter Sohn Akhilesh durch einen Autounfall ums Leben kommt, den der Bruder des Ministers Balram Singh verschuldet hat, ist der pensionierte Lehrer Dwarka Anand tief getroffen. Singh verspricht die Zahlung einer hohen Summe von Schmerzensgeld an Akhileshs Frau. Doch als diese trotz täglicher Nachfragen ausbleibt, macht sich Dwarka auf, den Minister zur Rede zu stellen. Der Streit eskaliert, und Dwarka wird wegen einer Handgreiflichkeit gegen den Politiker festgenommen. Akhileshs Freund Manav ist an sich ein überaus pragmatischer Geschäftsmann. Doch die Ungerechtigkeit des Systems gegen den Vater seines verstorbenen Kameraden bringt ihn dermaßen auf, dass er eine vehementen Kampagne in den sozialen Medien startet, um Dwarka freizubekommen. Unter Mithilfe des politisch engagierten Arjun Singh und der Journalistin Yasmin wächst sich die Bewegung rasch zu einem leidenschaftlichen Protest gegen das korrupte System aus. Singh sieht sich durch den öffentliche Druck schließlich gezwungen, Dwarka freizulassen. Dieser nutzt nun die Wucht des Aufstands, um seinerseits Lösungen für verschiedene Missstände im Distrikt zu fordern. Doch dann geraten die Dinge zunehmend außer Kontrolle. Hauptdarsteller Amitabh Bachchan, Hauptdarsteller dieses eindringlichen Dramas und von den Fans liebevoll "Big B" genannt, gehört zu den Größten des indischen Filmgeschäfts. Sein Einfluss auf die Entwicklung der indischen Filmindustrie der Siebziger war derart groß, dass er den neuen Heldentypus des "wütenden jungen Mannes" erschuf und ihn Regie-Legende François Truffaut bewundernd zur "Ein-Mann-Industrie" auserkor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kareena Kapoor (Yasmin Ahmed) Amitabh Bachchan (Dwarka Anand) Ajay Devgn (Manav Raghvendra) Manoj Bajpayee (Balram Singh) Arjun Rampal (Arjun) Amrita Rao (Sumitra) Originaltitel: Satyagraha Regie: Prakash Jha Drehbuch: Ram Goutam, Prakash Jha Musik: Indian Ocean, Salim Merchant, Suleiman Merchant, Adesh Shrivastava, Harmeet Singh Altersempfehlung: ab 12