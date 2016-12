Disney Cinemagic 04:55 bis 06:25 Familienfilm Surfer Girls USA, AUS 2000 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die behütete Sydney kehrt mit dreizehn Jahren zum ersten Mal nach Hawaii zurück, wo sie geboren wurde. Sie hat eine heruntergekommene Plantage geerbt. Diese steht auf einem unberührten Strand. Das Testament besagt, dass sie zwei Wochen auf dem Anwesen verbringen muss, bevor sie die Plantage erbt. Sydney hat keine Lust, einsam in dieser fremden Umgebung ihre Zeit zu vertrödeln. Doch bald trifft sie ein paar einheimische Mädchen, die ihr beibringen wie man surft. Ihr überbesorgter Vater und ihre Stiefmutter sind davon gar nicht begeistert. Im Laufe der Tage erwacht in Sydney die Abenteuerlust, sie verliebt sich in einen Jungen und erfährt Geheimnisse aus ihrer Vergangenheit. Doch dann muss sie eine schwierige Entscheidung treffen. Entweder verkauft sie die Plantage für gutes Geld an eine Firma oder sie zieht mit ihrer Familie zurück in ihr Geburtsland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Camilla Belle (Sydney) Dwier Brown (Ben) Stacie Hess (Gia) Brian Christopher Stark (Kona) Jeanne Mori (Malia) Lauren Sinclair (Elizabeth) Keone Young (Bo) Originaltitel: Rip Girls Regie: Joyce Chopra Drehbuch: Jeanne Rosenberg Kamera: David Eggby Musik: Philip Marshall