Disney Cinemagic 15:05 bis 16:10 Trickfilm Lilo & Stitch 2 - Stitch völlig abgedreht USA 2005 Dolby 16:9 HDTV Lilo will in die Fußstapfen ihrer Mutter treten und den großen Hula-Wettbewerb von Hawaii gewinnen. Stitch unterstützt sie dabei zunächst tatkräftig, doch plötzlich dreht er völlig ab. Bald steht ganz Hawaii kopf. Jetzt gibt es nur noch eine Lösung: Stitch muss so schnell wie möglich kuriert werden. Wird Lilo ihrem kleinen Freund helfen und damit auch ihre Hula-Meisterschaft retten können? - Zweites Leinwandabenteuer mit dem süßen Hawaii-Mädchen und seinem außerirdischen Freund. Originaltitel: Lilo & Stitch 2: Stitch Has a Glitch Regie: Michael LaBash, Tony Leondis Drehbuch: Michael LaBash, Tony Leondis, Eddie Guzelian, Alexa Junge Musik: Joel McNeely