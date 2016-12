National Geographic People 03:05 bis 03:50 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Die Rache der Drogendealer GB 2009-2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Robert Pringle ist erfolgreicher Geschäftsmann in Kapstadt, doch die plötzliche Firmenexpansion treibt selbst einen Workaholic wie ihn an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit: Obwohl Pringle jeden Tag bis spät in die Nacht im Büro sitzt, kommt er mit der Arbeit nicht nach. Nervlich und körperlich völlig am Ende, gelangt er zu dem Schluss, dass es nur eine Möglichkeit gibt, um den Berg von Arbeit zu bewältigen: Kokain. Zunächst scheint mit der Droge auch der Erfolg in sein Leben zurückzukehren. Das Glück ist allerdings nur von kurzer Dauer, denn seine Frau eröffnet ihm, dass sie sich von ihm trennen wird. Diese Nachricht führt dazu, dass Robert Pringles Leben völlig aus den Fugen gerät und er mit voller Wucht in die Drogenabhängigkeit schlittert. Nachdem der einst erfolgreiche Geschäftsmann alles verloren hat, kommt er schließlich mit einem Dealer ins Geschäft: 6.000 Dollar verspricht der ihm, wenn er ein Päckchen Kokain unversehrt von Südamerika nach Südafrika schmuggelt. Doch der Kurierdienst missglückt - mit fatalen Folgen für Robert Pringle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad