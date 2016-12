National Geographic People 18:20 bis 18:40 Reportage David Rocco's Dolce Vita Auf der Jagd CDN 2010 2016-12-30 11:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Jeden Herbst erschallen in den Hügeln der Toskana laute Schüsse. Dann nämlich gehen die Jäger auf die Jagd nach dem berühmten "Cinghiale", dem toskanischen Wildschwein. Sein Fleisch ist so wichtig für die regionale Küche, dass Florenz dem Tier zu Ehren auf einem seiner größten Märkte eine Bronzestatue errichtet hat. Zunächst geht David mit auf die Jagd und bereitet aus dem frischen Fleisch einige köstliche Gerichte. Nachher ist er zu Gast in einem rein männlichen Gourmet-Kochclub. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: David Rocco's Dolce Vita