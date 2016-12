National Geographic People 06:10 bis 06:35 Dokumentation Ein Kindheitsversprechen Von Peking zur Seidenstraße USA 2009 2016-12-29 10:45 Stereo 16:9 Merken Die Reise des Fotojournalisten Reza und seines 15-jährigen Sohnes Delazad beginnt in Peking, der pulsierenden Hauptstadt Chinas. Auf einem der zahllosen Märkte außerhalb der Verbotenen Stadt erwerben die beiden eine Kopfbedeckung à la Mao Tse-Tung und erregen damit mächtig Aufsehen. Zwei Einheimische wollen sich direkt mit Reza und seinem Sohn ablichten lassen. Nachdem sie in Peking zahlreiche Eindrücke gesammelt haben, machen sich die zwei wieder auf den Weg. Ihr Ziel: das größte Bauwerk der Welt, die Chinesische Mauer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Childhood Promise

