National Geographic Wildlife 03:20 bis 04:10 Dokumentation Raubtier ohne Beute Vom Jäger zum Gejagten USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Löwe, Nilkrokodil oder Gepard: Sind sie wirklich die uneingeschränkten Herrscher der afrikanischen Savanne? Und sind die, die ihnen in die Quere kommen, dem Tode geweiht? Ausnahmslos? Die Antwort ist: Nein. Es kommt sogar nicht selten vor, dass die Rollen von Jäger und Gejagtem vertauscht werden - sei es durch Krankheit, Unerfahrenheit oder ein Missgeschick. Raubtier ohne Beute zeigt, was passiert, wenn die, die sonst an der Spitze der Nahrungskette stehen, plötzlich selbst zur Beute werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Predator Fails