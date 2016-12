National Geographic Wildlife 13:45 bis 14:30 Dokumentation Wildtiere vor der Kamera SA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Wenn wilde Tiere vor einem Objektiv auftauchen, können durchaus dramatische Bilder entstehen. "Wildtiere vor der Kamera" dokumentiert diesmal beispielsweise den Angriff eines Tigerhais auf einen Taucher. Darüber hinaus wird gezeigt, wie gewissenlos Wilderer in der afrikanischen Savanne zu Werke gehen. So hat sich eine Giraffe in einer Drahtfalle verfangen, während zwei Nashörner den Kriminellen im letzten Augenblick entkommen. Schließlich gibt es die rührende Aufnahmen eines Elefantenbabys, das nach der Geburt gerade die ersten Schritte ins Leben wagt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caught In the Act