National Geographic Wildlife 12:00 bis 12:50 Dokumentation Der unglaubliche Dr. Pol Die Neue ist da USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Das schwer beschäftigte Team von Dr. Pol erhält Verstärkung von Dr. Sandra, einer jungen Absolventin der Veterinärschule. Der Tag vor ihrer Ankunft zeigt, wie sehr das Team sie braucht: Dr. Pol und Charles hetzen von Farm zu Farm, von Notfall zu Notfall. So müssen dringend eine Kuh mit einer verletzten Lunge und einige Kälber behandelt werden, die nach einer stümperhaften Kastration grausame Qualen leiden. Als Sandra am nächsten Tag ankommt, ist sie voller Eifer dabei, sich in ihre neue Tätigkeit einzuarbeiten und ihre neuen Patienten kennenzulernen. Wird die frischgebackene Tierärztin den Druck aushalten und den hohen Anforderungen der Praxis von Dr. Pol gerecht werden können? Schauspieler: Jan Pol (Himself) Brenda Grettenberger (Herself) Charles Pol (Himself) Diane Pol (Herself) Originaltitel: The Incredible Dr. Pol Drehbuch: James M. Felter