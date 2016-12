National Geographic Wildlife 08:50 bis 09:40 Dokumentation Tierisch abgefahren Vorsicht Angriff! NZ 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Natur gibt es eine Regel: Wenn aus guten Tieren böse werden, sollte man ihnen aus dem Weg gehen oder dem Tod ins Auge schauen. Heute suchen wir die zehn ultimativen Angreifer der Tierwelt, um herauszufinden, welche Art für die größten Gemetzel verantwortlich ist. Die Regeln für den tierischen Gefahren-Index sind einfach: Welches Tier greift mit der höchsten Wahrscheinlichkeit an, welches hat die effektivsten Waffen und welches hat den meisten Menschen Schaden zugefügt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Animal Countdown

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 245 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 101 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 45 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:50

Seit 45 Min.