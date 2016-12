National Geographic 21:20 bis 22:00 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 2016-12-30 09:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Runter kommt man immer, wie es so schön heißt. Wer jedoch einen Sturz vermeiden möchte, eignet sich in bestimmten Situationen besser einen vorsichtigeren Gang an, besonders beim Hinabsteigen einer Treppe. "Science of Stupid" warnt in dieser Episode anhand gefilmter Missgeschicke vor falschen Schritten - auch beim Erklimmen einer Leiter. Und all denjenigen, die sich lieber per Huckepack fortbewegen, seien ebenfalls einige Tipps mit auf den Weg gegeben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Science of Stupid