Eine Maschine der Pacific Southwest Airline steuert den Lindbergh Flughafen in San Diego an. Obwohl die Piloten gewarnt werden, dass eine Cessna in kurzem Abstand vor ihnen fliegt, prallen die Flugzeuge aufeinander und stürzen auf einem Wohngebiet ab. Die Katastrophe fordert 144 Todesopfer ... Originaltitel: Air Crash Investigation