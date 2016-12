National Geographic 18:25 bis 19:20 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Fataler Systemfehler CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Maschine der Korean Air setzt am englischen Flughafen Stansted zum Start Richtung Seoul an. Nach nur wenigen Minuten in der Luft dreht das Flugzeug abrupt nach links und kracht in ein Feld im Nordosten von London. Es ist das mittlerweile fünfte tödliche Unglück einer Korean Air Maschine in nur zwei Jahren. Was führte zu dem Absturz? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Denis Akiyama (Captain Park) Dale Yim (First Officer Yoon) Simon Raymond (Flight Engineer Park Hoon-Kyu) Daniel Park (Maintenance Ground Worker - Kim Il-Suk) Tadhg McMahon (Stansted ATC) Richard Allan Campbell (Sid Hawking) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Trevor Cornish Drehbuch: Greg Beer Musik: Anthony Rozankovic