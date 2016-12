National Geographic 16:50 bis 17:40 Dokumentation Yukon Gold Traurig, aber wahr CDN 2014 2016-12-30 10:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Goldschürfsaison neigt sich dem Ende zu: Nur noch knapp ein Monat bleibt den Teams bei ihrer Suche nach dem kostbaren Edelmetall. Nika und Chris setzen am Stowe Creek auf alles oder nichts. Der gesamte Erfolg ihrer Saison hängt davon ab, was der Boden dort hergibt. Knacken sie endlich den Jackpot oder werden sie enttäuscht? Karl ist inzwischen mit seiner kompletten Ausrüstung zur neuen Mine Last Chance umgezogen, während sich für Pechvogel Cam der Tag der Abrechnung nähert - denn möglicherweise kann er sein Saisonziel nicht mehr erreichen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Yukon Gold